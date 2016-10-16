Создание модели в программе solidworks по имеющемуся чертежу и 3d мод.

Требуется создать модель в программе solidworks по имеющемуся чертежу и 3d модели из программы 3d max.

Требования к модели:

Модель должна максимально походить на модель из 3d max

Так же, чтобы ее можно было в любой момент образмерить и взвесить без проблем и поменять в ней любые размеры не обращаясь к вам.

И главное, чтобы ее можно было без проблем разобрать на отдельные составляющие!!!