создание 3d ролика, иллюстрирующего работу декантерной центрифуги или центрифуги огш, на основе 3 d видео: -дополнить ролик текстом с достоинствами центрифуг -удалить обозначение модели -изменить фон -улучшить графику и сделать видео ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
Нужны 4 разных конструкции такого плана, отличаются не сильно друг от друга. Хотелось бы узнать стоимость?
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