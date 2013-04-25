Визуализация квартиры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок424 просмотра

квартира 70 кв м

есть черновой план

нежна полная визуализация с размерами

https://planner5d.com/editor/?key=239661a357b3fb4c93f7e617011433a4 черновик

бюджет 250 , завален работой - отдаю заказ

12 лет назад
WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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