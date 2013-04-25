Нужно создать часть города, с домами машинами, людьми т.д. Модели евермоушена и подобного качества. срок - неделя, оплата яндекс-деньгами все подробности в скайп, после просмотра вашего портфолио
Визуализация квартиры
квартира 70 кв м
есть черновой план
нежна полная визуализация с размерами
https://planner5d.com/editor/?key=239661a357b3fb4c93f7e617011433a4 черновик
бюджет 250 , завален работой - отдаю заказ
Заявки фрилансеров
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