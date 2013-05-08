Воссоздать объект на фото

100% попадания в оригинал не нужно, но это приветствуется!

Задача заказчика разместить объект на стене и подстветить его диодами! Выход я нашел один:

Изготовить световой короб и подсветить это изображение, напечатанное и наклеенное на прозрачный пластик. Если кто-то посоветует лучший выход- приму к сведению!

1. Итог мне нужен в векторе, желательно в кореле.

2. Оплата в рублях на кошелек вебмани или яндекс деньги.