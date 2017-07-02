Анимационный видео ролик

АнимацияЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Добрый времени суток, мне нужен человек, который может сделать небольшой (1-3 мин.) Анимационный видео ролик. По уровню качества на уровне рекламы ред булл и свинки Пе Пе.

Главный персонаж — это мишка

Присылайте свои работы в похожей стилистике

Спасибо

6 лет назад
alexdogmaa
Александр 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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