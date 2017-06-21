Требуется 2D аниматор для создания детского мультика

Нужен аниматор на мультсериал. Хронометраж серии 2:00 - 2:20 мин. Весь дизайн предоставляется, от исполнителя нужна только анимация и монтаж анимации с музыкой. Музыка также предоставляется. Работа на длительной и постоянной основе.

Скидывайте свои портфолио. С выбранным исполнителем обсудим условия работы более детально.