Добрый день. Мы новый бренд, который продает продукты по коктельной тематике на наглоязычный рынок - ЯЗЫК АНЛИЙСКИЙ. Сейчас обсуждаем создания ютуб канала. В планах, делать короткие ролики (примерно 1 мин) в котором будет рассказываться и показываться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна анимация мультфильма желательно в anime studio pro по нашему готовому сценарию.
Возможны другие программы анимации, это обсуждается уже в переписке.
Работа на постоянной основе, в неделю минимум 1 мльтфильм, при хорошем стечении обстоятельств 2 и более мультфильмов в неделю.
Есть анимированные персонажи в anime studio pro.
Голос персонажа, звук, эффекты и музыка с нашей стороны, можем весь звук наложить сами.
Так же рассматриваем кандидата, который на себя возмет полный цикл создания мультфильма по нашему сценарию или по своему сценарию, но согласованному с нами.
Мультфильм длительностью 1,5 - 2 минут и более.
В перспективе есть задумки создать собственный мультфильм со своими героями.
Напишите пожалуйста какой формат сотрудничества вам наиболее удобен и во сколько вы его оцениваете.
Вот пример сценария: https://docs.google.com/document/d/14NF09M3X8pioHzCGcyG1Mw-v-QnBXT-GUcqD0DMU6Cc/edit#heading=h.2x47y6x8wp3v
Вот пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=F5mQCnBz6CQ
Жду ценник с вашей стороны
P.S.
Не смотря на то, что пример с мультфильмом оставляет желать лучшего, мы не за все мультфильмы готовы готовы платить.
Например вот мультфильм, который нам сделал аниматор, даром не нужен: https://youtu.be/dyKLU8pEhs4
Поэтому не за все мы готовы платить!
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