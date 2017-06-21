Нужна анимация мультфильма желательно в anime studio pro по нашему готовому сценарию.

Возможны другие программы анимации, это обсуждается уже в переписке.

Работа на постоянной основе, в неделю минимум 1 мльтфильм, при хорошем стечении обстоятельств 2 и более мультфильмов в неделю.

Есть анимированные персонажи в anime studio pro.

Голос персонажа, звук, эффекты и музыка с нашей стороны, можем весь звук наложить сами.

Так же рассматриваем кандидата, который на себя возмет полный цикл создания мультфильма по нашему сценарию или по своему сценарию, но согласованному с нами.

Мультфильм длительностью 1,5 - 2 минут и более.

В перспективе есть задумки создать собственный мультфильм со своими героями.

Напишите пожалуйста какой формат сотрудничества вам наиболее удобен и во сколько вы его оцениваете.

Вот пример сценария: https://docs.google.com/document/d/14NF09M3X8pioHzCGcyG1Mw-v-QnBXT-GUcqD0DMU6Cc/edit#heading=h.2x47y6x8wp3v

Вот пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=F5mQCnBz6CQ

Жду ценник с вашей стороны

P.S.

Не смотря на то, что пример с мультфильмом оставляет желать лучшего, мы не за все мультфильмы готовы готовы платить.

Например вот мультфильм, который нам сделал аниматор, даром не нужен: https://youtu.be/dyKLU8pEhs4

Поэтому не за все мы готовы платить!