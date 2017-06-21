Заставка перед видео передачей ютуб

Добрый день нужна заставка для ютуб передачи. Анимированная. Есть вектор логотипа, но нужно полностью отрисовать заставку: город, выезд из

города, едет Джип и приезжает к особняку(дача), мужик берет дерево в

горшке и с лопатой сажает его, потом логотип. Тайминг 7-10 сек. В бюджет до

80$ можно вписаться? По срокам 2-3 дня

логотип:

https://yadi.sk/d/9qk6f4_63KLMBM