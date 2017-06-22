HTML5 анимация

Нужен аниматор на мультсериал. Хронометраж серии 2:00 - 2:20 мин. Весь дизайн предоставляется, от исполнителя нужна только анимация и монтаж анимации с музыкой. Музыка также предоставляется. Работа на длительной и постоянной основе. Скидывайте свои портфолио. С ...
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Новому кэшбэк сервису необходимо сделать HTML5 анимацию на страницу «как работает расширение». Есть готовые картинки и логика как должна работать анимация (по этапам, что показывать). Исполнителю покажем само расширение и более детальное ТЗ + передадим все необходимые материалы для верстки анимации.
Всего нужно 2 блока с анимацией,сначала сделаем 1 блок анимации, после второй (все поэтапно).
Предлагайте цену и сроки.Пожалуйста укажите ссылку на портфолио.
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