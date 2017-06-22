HTML5 анимация

Новому кэшбэк сервису необходимо сделать HTML5 анимацию на страницу «как работает расширение». Есть готовые картинки и логика как должна работать анимация (по этапам, что показывать). Исполнителю покажем само расширение и более детальное ТЗ + передадим все необходимые материалы для верстки анимации.

Всего нужно 2 блока с анимацией,сначала сделаем 1 блок анимации, после второй (все поэтапно).

Предлагайте цену и сроки.Пожалуйста укажите ссылку на портфолио.