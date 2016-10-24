Необходимо собрать и обработать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием и url магазина в списке (живет тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTv0Ob1AgJQYcYeYyXN8CMEp3tlmf2DVZ-LmiipmV3TQH8xxQeHQEg2FIhbkG_arcg1tH8ODdslQDbX/pubhtml?gid=0&single=true). Всего 1048 шт. Ищем логотип как угодно, главное чтобы был актуальный (сверяем с логотипом ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо обработать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием магазина в списке (живет тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTv0Ob1AgJQYcYeYyXN8CMEp3tlmf2DVZ-LmiipmV3TQH8xxQeHQEg2FIhbkG_arcg1tH8ODdslQDbX/pubhtml?gid=0&single=true). Ищем логотип как угодно, главное чтобы был актуальный (сверяем с логотипом на сайте компании, урлы указаны) ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сейчас мы пользуемся серверами амазона и судя по статистике много уходит в спам, проблемы начались после блокировки серверов (спасибо РКН за блокировку серверов амазона - когда был шум по поводу телеграмма и все попали под ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо обратотать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием магазина всписке (живет тут https://yadi.sk/d/CKlJ0dye3TGhon).Ищем как угодно, лиж бы логотип был актуальный (сверяем с логотипом на сайте компани) 2. Убрать фон ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрацию что такое кэшбэк. Размер иллюстрации: 640х380px Можно отрисовать 3 этапа (все показать в одной иллюстрации): 1. Переходим от нас на сайт магазина 2. Покупаем товар ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Новому кэшбэк сервису необходимо сделать HTML5 анимацию на страницу «как работает расширение». Есть готовые картинки и логика как должна работать анимация (по этапам, что показывать). Исполнителю покажем само расширение и более детальное ТЗ + передадим ...Анимация4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрацию «Что такое кэшбэк».Иллюстрация схематичная, разделена на 3 блока, структура иллюстрации находится тут https://prnt.sc/f6yd4t Что такое кэшбэк (О нашем продукте) можете более глубоко узнать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Новому кэшбэк сервису необходимо нарисовать иллюстрацию, которая рассказывает о том, что такое кэшбэк. Схематически иллюстрация выглядит вот так prntscr.com/f6yd4t Исполнителю предоставим макеты сайта, чтобы он понял общий стиль нужной иллюстрации. Обратите внимание на ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн макет посадочной страницы под цель "регистрация на сайте интернет магазина" + верстка этого макета. Максимум 1 экран (без скролла) Детальное ТЗ вышлем исполнителю. Оставляйте заявки и портфолио.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать верстку шаблона html письма (обратите внимание, верстка именно под письма для рассылки). Прикладываю примеры. Необходимо верстать только само тело письма (шапку и футер не надо, они подкачиваются движком сайта при рассылке). Шапкой ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать тулбар по шаблонам. Шаблоны прилагаются. Необходима только верстка. Все исходники окна (окон) тулбара и иллюстрации прилагаются в формате .ai (Adobe illustrator) и .psd (Adobe Photoshop) На данный момент есть исходник ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать шаблон отправки сообщений в приложенииандроид и(или) istoreпо сайту (сам сайт и детальное ТЗ предоставим исполнителю). Есть приложение (на андроиде и(или) apple), у нас есть регер аккаунтов,теперь нам нужен отправщик сообщений (по сути ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Программа для автоматизации может быть любая, например zennoposter Функционал (шаблон для зенно постер либо иного автоматизатора действий): 1. Создать аккаунт 2. Осуществлять сбор id по критериям. 3. Отправлять сообщения. Детельное ТЗ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно опубликовать отзыв на irecommend.ru/ в разделе сайты. Чтобы его опубликовать необходимо иметь уже несколько опубликованных отзывов. отзыв готов, в формате word с скриншотами. 100 руб.(задача на 5 минут)Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо «размножить по размеру» gif баннеры длярекламы в КМС (контекстно медийная сеть) гугл. Прилагаются исходники в формате psd и png. Так же прилагается по одному готовому образцу gif анимацииразмером 300х250 (образец не надо изменять). ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад