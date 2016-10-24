Promokodi

Владимир Promokodi

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Дополнительная информация

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Найти логотипы магазинов

    Необходимо собрать и обработать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием и url магазина в списке (живет тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTv0Ob1AgJQYcYeYyXN8CMEp3tlmf2DVZ-LmiipmV3TQH8xxQeHQEg2FIhbkG_arcg1tH8ODdslQDbX/pubhtml?gid=0&amp;single=true). Всего 1048 шт. Ищем логотип как угодно, главное чтобы был актуальный (сверяем с логотипом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработать логотипы магазинов

    Необходимо обработать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием магазина в списке (живет тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTv0Ob1AgJQYcYeYyXN8CMEp3tlmf2DVZ-LmiipmV3TQH8xxQeHQEg2FIhbkG_arcg1tH8ODdslQDbX/pubhtml?gid=0&amp;single=true). Ищем логотип как угодно, главное чтобы был актуальный (сверяем с логотипом на сайте компании, урлы указаны) ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рассылка сайта

    Сейчас мы пользуемся серверами амазона и судя по статистике много уходит в спам, проблемы начались после блокировки серверов (спасибо РКН за блокировку серверов амазона - когда был шум по поводу телеграмма и все попали под ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработать логотипы магазинов

    Необходимо обратотать логотипы магазинов. 1. Найти логотип в соответствии с названием магазина всписке (живет тут https://yadi.sk/d/CKlJ0dye3TGhon).Ищем как угодно, лиж бы логотип был актуальный (сверяем с логотипом на сайте компани) 2. Убрать фон ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер

    Необходимо нарисовать иллюстрацию что такое кэшбэк.  Размер иллюстрации: 640х380px  Можно отрисовать 3 этапа (все показать в одной иллюстрации):  1. Переходим от нас на сайт магазина  2. Покупаем товар  ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTML5 анимация

    Новому кэшбэк сервису необходимо сделать HTML5 анимацию на страницу «как работает расширение». Есть готовые картинки и логика как должна работать анимация (по этапам, что показывать). Исполнителю покажем само расширение и более детальное ТЗ + передадим ...

    HTML
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн блока на страницу сайта

    Необходимо нарисовать иллюстрацию «Что такое кэшбэк».Иллюстрация схематичная, разделена на 3 блока, структура иллюстрации находится тут https://prnt.sc/f6yd4t Что такое кэшбэк (О нашем продукте) можете более глубоко узнать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA   ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Новому кэшбэк сервису необходимо нарисовать иллюстрацию, которая рассказывает о том, что такое кэшбэк.    Схематически иллюстрация выглядит вот так prntscr.com/f6yd4t    Исполнителю предоставим макеты сайта, чтобы он понял общий стиль нужной иллюстрации. Обратите внимание на ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн макет + верстка landing page

    Необходимо разработать дизайн макет посадочной страницы под цель "регистрация на сайте интернет магазина" + верстка этого макета.  Максимум 1 экран (без скролла) Детальное ТЗ вышлем исполнителю. Оставляйте заявки и портфолио.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка html письма

    Необходимо сделать верстку шаблона html письма (обратите внимание, верстка именно под письма для рассылки). Прикладываю примеры. Необходимо верстать только само тело письма (шапку и футер не надо, они подкачиваются движком сайта при рассылке). Шапкой ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Html верстка тулбара

    Необходимо сверстать тулбар по шаблонам. Шаблоны прилагаются. Необходима только верстка. Все исходники окна (окон) тулбара и иллюстрации прилагаются в формате .ai (Adobe illustrator) и .psd (Adobe Photoshop) На данный момент есть исходник ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Шаблон отправки сообщений

    Необходимо сделать шаблон отправки сообщений в приложенииандроид и(или) istoreпо сайту (сам сайт и детальное ТЗ предоставим исполнителю). Есть приложение (на андроиде и(или) apple), у нас есть регер аккаунтов,теперь нам нужен отправщик сообщений (по сути ...

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблон отправки сообщений по сайту (любой софт например zennoposter)

    Программа для автоматизации может быть любая, например zennoposter Функционал (шаблон для зенно постер либо иного автоматизатора действий): 1. Создать аккаунт  2. Осуществлять сбор id по критериям. 3. Отправлять сообщения.  Детельное ТЗ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Опубликовать отзыв

    $10

    Нужно опубликовать отзыв на irecommend.ru/ в разделе сайты. Чтобы его опубликовать необходимо иметь уже несколько опубликованных отзывов. отзыв готов, в формате word с скриншотами. 100 руб.(задача на 5 минут)

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры для КМС Google

    Необходимо «размножить по размеру» gif баннеры длярекламы в КМС (контекстно медийная сеть) гугл. Прилагаются исходники в формате psd и png. Так же прилагается по одному готовому образцу gif анимацииразмером 300х250 (образец не надо изменять). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Найти логотипы магазинов
Спасибо Вам за сотрудничество!
SenDesign
Арсэн 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Обработать логотипы магазинов
Отлично
все отлично
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Баннер
Спасибо за интересный проект. К сожалению не пришли к идеальному решению, но как заказчика Владимира, рекомендую.
Святослав постарался и сделал несколько вариантов. К сожалению, не нашли идеального решения, но как исполнителя рекомендую всем, ответственный. Спасибо за работу, взяли ваше портфолио в свою базу)
Ответный отзыв
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн блока на страницу сайта
довольно огромный выбор в свободе действий, доверие со стороны заказчика. такое не часто встречается, очень положительно отношусь к такой работе.
Денис выполнил заказ хорошо, правки вносил без проблем, поняли друг друга сразу. Работаем дальше.
Ответный отзыв
hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Html верстка тулбара
CSSHTML
Адекватный заказчик. Доступно и подробно объяснил задание. Оперативно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Александр сделал все быстро и качественно, правки внес моментально. Спасибо за работу. Рекомендую Александра, как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
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