Анимационный промо ролик (2-3 минуты, сценарий 90%)

Задача - есть логотип, нужно сделать из него гиф, чтобы он время от времени привлекал внимание, как бы искра пробегала или что то в этом роде. для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для клиента https://modultrade.com/ нужно сделать анимационный промо ролик в близком к желаемому стиле (см. ссылки ниже).
Продолжительность:
1.5 - 2 минуты
Сценарий (на 90% утвержден):
https://docs.google.com/document/d/1tSmiIgGDhSYzdg9Gh11kDeXHPAGc-i3hSRgX6X-JXas/edit#heading=h.mm8s1phya8wr
Гайдлайны (векторные логотипы будут предоставлены):
https://i.gyazo.com/bcf46c28f4677949ee20d4e997136269.png
Ключевой стиль оформления сцен:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6271061581891805185/
Нравится стиль, анимация непрямых конкурентов:
https://www.youtube.com/watch?v=sRu2K7EBkAw
Итоговые файлы запрашиваемые по итогу работы:
1) видео full-HD в вариантах без "кнопки" в последней сцене и с ней
2) исходный проект (если это влияет на цену -- указать каким образом)
3) исходные векторные изображения нарисованные для видео в ai, xar, psd, svg, pdf (если это влияет на цену -- указать каким образом)
4) нарезки фраз и фоновые звуки отдельными звуковыми файлами
В процессе могут использоваться стоковые звуки и изображения, ссылки на них нужно указать в отдельном файле. Цвета стоковых изображений нужно будет поменять в соответствии с гайдлайнами. Для главных персонажей брать стоковые изображения недопустимо. Недопустимо интегрировать фотографии.
В отзывах на задачу интересует следующее:
0) ссылка на видео в схожем к желаемому стиле (т.е. ссылки на явную 3D-анимацию не требуются в данный момент, но если вы используете 3D для получения 2D "мультяшного стиля" -- тогда да, видео свадеб, простых перемещений объектов тоже вряд ли необходимо)
1) срок за 1 минуту видео и общей по ролику
2) цена видео за минуту и общая
3) сроки озвучки в 1 голос мужской на английском языке
4) цены озвучки
5) примеры голосов актеров 3-5
6) страна местонахождения и варианты расчетов
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