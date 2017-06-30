Анимационный промо ролик (2-3 минуты, сценарий 90%)

Для клиента https://modultrade.com/ нужно сделать анимационный промо ролик в близком к желаемому стиле (см. ссылки ниже).

Продолжительность:

1.5 - 2 минуты

Сценарий (на 90% утвержден):

https://docs.google.com/document/d/1tSmiIgGDhSYzdg9Gh11kDeXHPAGc-i3hSRgX6X-JXas/edit#heading=h.mm8s1phya8wr

Гайдлайны (векторные логотипы будут предоставлены):

https://i.gyazo.com/bcf46c28f4677949ee20d4e997136269.png

Ключевой стиль оформления сцен:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6271061581891805185/

Нравится стиль, анимация непрямых конкурентов:

https://www.youtube.com/watch?v=sRu2K7EBkAw

Итоговые файлы запрашиваемые по итогу работы:

1) видео full-HD в вариантах без "кнопки" в последней сцене и с ней

2) исходный проект (если это влияет на цену -- указать каким образом)

3) исходные векторные изображения нарисованные для видео в ai, xar, psd, svg, pdf (если это влияет на цену -- указать каким образом)

4) нарезки фраз и фоновые звуки отдельными звуковыми файлами

В процессе могут использоваться стоковые звуки и изображения, ссылки на них нужно указать в отдельном файле. Цвета стоковых изображений нужно будет поменять в соответствии с гайдлайнами. Для главных персонажей брать стоковые изображения недопустимо. Недопустимо интегрировать фотографии.

В отзывах на задачу интересует следующее:

0) ссылка на видео в схожем к желаемому стиле (т.е. ссылки на явную 3D-анимацию не требуются в данный момент, но если вы используете 3D для получения 2D "мультяшного стиля" -- тогда да, видео свадеб, простых перемещений объектов тоже вряд ли необходимо)

1) срок за 1 минуту видео и общей по ролику

2) цена видео за минуту и общая

3) сроки озвучки в 1 голос мужской на английском языке

4) цены озвучки

5) примеры голосов актеров 3-5

6) страна местонахождения и варианты расчетов