Анимация на HTML5

Требуются услуги специалиста по созданию анимации на HTML5. В частности элементов сайта (параллакс, эффекты анимации картинок и т.п.).

Требования - ясное понимание HTML5 и реальный опыт работы на нем. Если есть работы - присылайте портфолио или ссылки в личку. Как образец того что нам нужно - см. http://hitmo-studio.com/team.html