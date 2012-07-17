Анимация на HTML5

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок270 просмотров

Требуются услуги специалиста по созданию анимации на HTML5. В частности элементов сайта (параллакс, эффекты анимации картинок и т.п.).

Требования - ясное понимание HTML5 и реальный опыт работы на нем. Если есть работы - присылайте портфолио или ссылки в личку. Как образец того что нам нужно - см. http://hitmo-studio.com/team.html

HTML
13 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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