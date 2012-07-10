Создать MHTL5 анимированную "шапку"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки412 просмотров

надо создать на первом слайде сайта www.mamaroo.com.ua анимацию в MHTL 5 или еще в чем-то но не в флеше, чтобы работала как на ПК так и на айпад.

в стиле

http://anthonycalzadilla.com/css3-ATAT/index.html (не работает в експлорере :( но у нас должно работать)

Суть - анимированное кресло-качалка в работе

как на 17-20 секунде видео http://mamaroo.com.ua/video/prezentaciya-mamaru

фотка в анфас есть

надо чтобы анимация сама запускалась и была цикличная (бесконечная)

пишите сроки и цены

13 лет назад
zakvaski
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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