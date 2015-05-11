Анимировать шапку сайта

1) Задача изменить разрешение выходных файлов 2 роликов (практически одинаковые), точнее адаптировать их под соотношение сторон экрана 16:9, разрешение 1024*576. Сейчас эти ролики с разрешением 1024*768px, ответственно и соотношение сторон у них 4:3. Если ...