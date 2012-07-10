Эффектно анимировать шапку сайта

Здравствуйте.

В приложении шапка сайта,которую необходимо анимировать.ПСД имеется.

Примерный сценарий анимации,справа на лево:

1.Панель,на которой висит телевизора,меняются цвета панели (8 штук),фотки предоставим.

2. Сам телевизор,или кусочки видео по 4-5 секунд,3-4 видео,либо смена картинок (материал предоставим).

3.Далее постер,смена другие (8 штук),желательно 2 разных эффекта смены.

4.Трости рядом с постером,при наведении мыши,или при клике,какой то эффект пока не решили,может легкое шевеление их.

5.Картина возле жалюзи,смена рисунков в рамке (8штук).

6.Жалюзи -открывание,вертикальные жалюзи и горизонтальные.

7.Наклейка на стене,Смена 4 штуки,исходники предоставим.

8.Чашка на столе,эффектный не навязчивый пар.

Далее,все это необходимо запрограммировать в плане периодичность показа по времени,например каждые 5-8 секунд,и при клике мышкой.

Работаем до полного утверждения заказчиком,по срокам,есть около недели,необходимо поочередно анимировать объекты утверждая один за другим.

Очень важное требование: Что бы все это не грузило оперативку компа,что бы не висло.

И сделать максимально эффектно и красиво.

Исполнителя выбираю сегодня.