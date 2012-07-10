Добрый день. Необходимо создать рекламный ролик на основе 3-х утвержденных заказчиком слайдов. В слайды нужно добавить анимации и перевести все это в нужный формат. PSD макеты слайдов имеются. Длительность ролика 16 ...
Эффектно анимировать шапку сайта
Здравствуйте.
В приложении шапка сайта,которую необходимо анимировать.ПСД имеется.
Примерный сценарий анимации,справа на лево:
1.Панель,на которой висит телевизора,меняются цвета панели (8 штук),фотки предоставим.
2. Сам телевизор,или кусочки видео по 4-5 секунд,3-4 видео,либо смена картинок (материал предоставим).
3.Далее постер,смена другие (8 штук),желательно 2 разных эффекта смены.
4.Трости рядом с постером,при наведении мыши,или при клике,какой то эффект пока не решили,может легкое шевеление их.
5.Картина возле жалюзи,смена рисунков в рамке (8штук).
6.Жалюзи -открывание,вертикальные жалюзи и горизонтальные.
7.Наклейка на стене,Смена 4 штуки,исходники предоставим.
8.Чашка на столе,эффектный не навязчивый пар.
Далее,все это необходимо запрограммировать в плане периодичность показа по времени,например каждые 5-8 секунд,и при клике мышкой.
Работаем до полного утверждения заказчиком,по срокам,есть около недели,необходимо поочередно анимировать объекты утверждая один за другим.
Очень важное требование: Что бы все это не грузило оперативку компа,что бы не висло.
И сделать максимально эффектно и красиво.
Исполнителя выбираю сегодня.
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