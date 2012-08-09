Flash, gif - 3D анимация шестеренки на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен11 заявок2022 просмотра
#1$50

Здравствуйте,

Требуется сделать анимированную 3D шестеренку (см. файл во вложении) или по ссылке:

http://license-soft.ru/tmp/3d-logo.png

Надо, чтобы она вращалась и была развернута под небольшим углом.

Всё должно выглядеть стильно и солидно.

Можно также анимировать надпись "БайкалПромОборудование" (рядом с шестеренкой),

если необходимо.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Ma3cTp0
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Очень качественная работа: хорошая прорисовка деталей, при повороте появляются блики света. Советуем Романа как специалиста по разработке flash (gif) анимации. Удачи!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Ma3cTp0
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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