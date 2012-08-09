Добрый день. Необходимо создать рекламный ролик на основе 3-х утвержденных заказчиком слайдов. В слайды нужно добавить анимации и перевести все это в нужный формат. PSD макеты слайдов имеются. Длительность ролика 16 ...
Flash, gif - 3D анимация шестеренки на сайт
Здравствуйте,
Требуется сделать анимированную 3D шестеренку (см. файл во вложении) или по ссылке:
http://license-soft.ru/tmp/3d-logo.png
Надо, чтобы она вращалась и была развернута под небольшим углом.
Всё должно выглядеть стильно и солидно.
Можно также анимировать надпись "БайкалПромОборудование" (рядом с шестеренкой),
если необходимо.
С уважением,
Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать анимационный баннер на сайт и меню сайта. Оставляйте предложения.Анимация2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
надо создать на первом слайде сайта www.mamaroo.com.ua анимацию в MHTL 5 или еще в чем-то но не в флеше, чтобы работала как на ПК так и на айпад. в стиле http://anthonycalzadilla.com/css3-ATAT/index.html ...Анимация3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется анимировать шестеренку из приложения: надо чтобы она вращалась и была чуть развернута под углом.Анимация10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для дизайна сайта нужно нарисовать велосипедиста. Пример уровня прорисовки и задание во вложенном файле. В начале работы дам контакты дизайнера для согласования технических вопросов.Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. В приложении шапка сайта,которую необходимо анимировать.ПСД имеется. Примерный сценарий анимации,справа на лево: 1.Панель,на которой висит телевизора,меняются цвета панели (8 штук),фотки предоставим. 2. Сам телевизор,или кусочки видео по 4-5 секунд,3-4 ...Анимация10 заявокЗакрыт13 лет назад
шапка в приложении.. нужно анимировать: 1) летающие птицы 2) сверкающее солнце 3) дым из трубы указывайте, пожалуйста, цены и сроки.Завершен13 лет назад
- $5
Приветствую всех! Необходимо добавить 3 новых иконки с заголовками в swf-баннер (http://www.antelfashion.by) Порядок (сразу после пуговиц): * Ремни * Украшения декоративные * Бижутерия ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайнер график-аниматор. Санкт-Петербург. Для выполнения конкретной задачи: сделать графический пакет для телеканала. Необходимые условия: находиться в нашей студии во время выполнения задачи, эта необходимость обусловлена тем, что ...Анимация2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Техническое задание: Ребенок, рисует 5 этажный многоквартирный дом после чего рисунок оживает и в доме хаотично выкл/вкл свет в окнах затем появляется заставка: ...Завершен13 лет назад