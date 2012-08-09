Flash, gif - 3D анимация шестеренки на сайт

# 1 — $ 50

Здравствуйте,

Требуется сделать анимированную 3D шестеренку (см. файл во вложении) или по ссылке:

http://license-soft.ru/tmp/3d-logo.png

Надо, чтобы она вращалась и была развернута под небольшим углом.

Всё должно выглядеть стильно и солидно.

Можно также анимировать надпись "БайкалПромОборудование" (рядом с шестеренкой),

если необходимо.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".