Требуется сделать анимационный баннер на сайт и меню сайта. Оставляйте предложения.
Необходимо сделать флешку насосной станции
Здравствуйте
В приложении все файлы
Файл сделан в солидворксе. Просмоторщик: SolidWorks eDrawings 2010
На выходе необходима флэшка с возможностью увеличивать и просматривать любой узел, часть КНС
Задание вроде бы ясно. Отписывайтесь только в проекте и сразу стоимость со сроками
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