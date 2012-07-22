Схема проезда во флеш

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок196 просмотров

Нужен аналог вот это ( это тоже нам делали )

http://www.weblancer.net/users/magnet/portfolio/993677.html#item

Только другие улицы и несколько вариантов проезда - наверху при наведении должен путь подсвечиваться

В прошлый раз платили 20 у/е

Хотелось бы найти исполнителя затакую же сумму

HTML
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

safe-home
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Оооочень люблю - когда меня слушают с первого раза - и понимают в процессе что менять. Очень хороший специалист по флеш - добавил в контакты. Спасибо!
Было приятно работать. Валерий предоставил четкое ТЗ без лишних слов. Своевременная оплата. Рекомендую всем и сам не прочь продолжить сотруднечество.

Заявки фрилансеров

safe-home
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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