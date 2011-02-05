Анимировать персонажей во флеше

$99
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен17 заявок311 просмотров

Приветствую!

Нужно оперативно анимировать человечков во флеше. Только основные движения:

1. шаг (циклический)

2. приседание

3. вставание

4. работа руками (стоя и сидя).

Вся графика есть, нужно только анимировать. Всего 8 человечков. Общий бюджет на все - 100 вмз (более низкая цена будет плюсом при выборе исполнителя).

Кто готов, сразу оставляйте аську!

14 лет назад
tibitibidoh
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$80
1 день
Все сделано чрезвычайно качественно и быстро! Большое спасибо Анне за классно сделанную работу!
Отличный заказчик! Игорь грамотно обьяснил задачу, предоставил все необходимые дополнительные материалы, произвел оплату моментально после принятия решения. Рада буду продолжить сотрудничество. Рекомендую!

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Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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