Есть сайт http://pbku.com.ua Необходимо анимировать шапку. Под "анимированием" подразумевается следующее: На шапке изображение идет квадратами. Есть 4-5 картинок разных. Нужно чтобы одна сменяла другую по квадратам ...
Анимировать персонажей во флеше
Приветствую!
Нужно оперативно анимировать человечков во флеше. Только основные движения:
1. шаг (циклический)
2. приседание
3. вставание
4. работа руками (стоя и сидя).
Вся графика есть, нужно только анимировать. Всего 8 человечков. Общий бюджет на все - 100 вмз (более низкая цена будет плюсом при выборе исполнителя).
Кто готов, сразу оставляйте аську!
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