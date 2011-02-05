Анимировать персонажей во флеше

Приветствую!

Нужно оперативно анимировать человечков во флеше. Только основные движения:

1. шаг (циклический)

2. приседание

3. вставание

4. работа руками (стоя и сидя).

Вся графика есть, нужно только анимировать. Всего 8 человечков. Общий бюджет на все - 100 вмз (более низкая цена будет плюсом при выборе исполнителя).

Кто готов, сразу оставляйте аську!