Смена изображений в шапке

Есть сайт http://pbku.com.ua

Необходимо анимировать шапку.

Под "анимированием" подразумевается следующее:

На шапке изображение идет квадратами. Есть 4-5 картинок разных. Нужно чтобы одна сменяла другую по квадратам ( нандомно )... тобиль один квадрат слева меняется со старой картинки на квадратик из новой, после меняется какой-то по центру. и так все, пока не заменят картинку на другую полностью.

Можно сделать шапку либо через jQuery ( а лучше если даже аяксом ) либо через флешь. На ваше усмотрение.

Скрипт пример на jQuery можно увидеть здесь: http://a-t.com.ua

Работа несложная, нужно просто посидеть немного и подобавлять скрипты на каждый квадрат и сделать рандомно это все дело.

Сроки - чем быстрее тем лучше - за пару часов это сделать непроблема. Для тех, кто разбирается - и того быстрее.