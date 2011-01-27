Сделать новую шапку для сайта berdyansk.su и надеть ее))
Смена изображений в шапке
Есть сайт http://pbku.com.ua
Необходимо анимировать шапку.
Под "анимированием" подразумевается следующее:
На шапке изображение идет квадратами. Есть 4-5 картинок разных. Нужно чтобы одна сменяла другую по квадратам ( нандомно )... тобиль один квадрат слева меняется со старой картинки на квадратик из новой, после меняется какой-то по центру. и так все, пока не заменят картинку на другую полностью.
Можно сделать шапку либо через jQuery ( а лучше если даже аяксом ) либо через флешь. На ваше усмотрение.
Скрипт пример на jQuery можно увидеть здесь: http://a-t.com.ua
Работа несложная, нужно просто посидеть немного и подобавлять скрипты на каждый квадрат и сделать рандомно это все дело.
Сроки - чем быстрее тем лучше - за пару часов это сделать непроблема. Для тех, кто разбирается - и того быстрее.
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