Аннимирование картины художника для сайта

АнимацияЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Добрый день, попытаюсь обьяснить что мне нужно. Есть картинахудожника в цифровом формате, её нужно анимировать. Анимированная картина будет выставлена на сайт (будет в шапке сайта), поэтому формат должен подходящий для

этого. Незнаю как лучше сделать с помощью canvas или в форматевидео, чтоб после загрузки сайта оно начинало загружаться, либо предложите свой способ. Формат gif скорее всего не подойдет, так как будет сильно тормозить загрузку сайта. Также хотелось бы узнать сроки и цену.

Подробней о анимации:

Нужно оживить картину движением,  а именно добавить:

1)     Движение колосьев пшеницы на ветру;

2)     Добавить развивание платка у девушки на ветру;

3)     Добавить летящюю птицу;

4)     Переливания света (светлее, темнее), такимобразом можно показать движение облаков;

5)     Придумать ещё какие елементы анимировать.

В итоге картина должна быть качественно анимированная, и уделите внимание каждой детали.

Изображение исполнителю будет предоставлено в большемформате.

Типовые примеры:

http://animated-gif.su/photo/pozdravlenija/noch_na_ivan_kupala/14-0-2316

Нужно сделать качественее чем на примере, и акуратней.

http://animated-gif.su/photo/pozdravlenija/s_chistym_chetvergom/14-0-2208

http://topdizayn.com.ua/31515-animaciya-devushka-cvety-chayki.html

Ещё хорошие примеры, только нужно сделать качественнее:

http://vision7.ru/publ/iskusstvo/ozhivshie_kartiny_russkikh_khudozhnikov_animacija/12-1-0-3607

Картину прикрепил

6 лет назад
dmitrybalabus
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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