Доделать флешку.

Серьёзному специалисту необходимо доделать имеющуюся или написать новую flash-карту совета Европы с анимацией при наведении на страну (страна увеличивается, каждая страна ссылка. Ссылки из XML файла).

Срочно. Желательно не более суток. Бюджет $50. Рассматирваем серьёзные предложения. Если это дороже - скажите сколько. Имеется дизайн в PSD, карта совета Европы в векторе и fla файл текущей флэшки.