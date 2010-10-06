Доделать флешку.

$50
АнимацияЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Серьёзному специалисту необходимо доделать имеющуюся или написать новую flash-карту совета Европы с анимацией при наведении на страну (страна увеличивается, каждая страна ссылка. Ссылки из XML файла).

Срочно. Желательно не более суток. Бюджет $50. Рассматирваем серьёзные предложения. Если это дороже - скажите сколько. Имеется дизайн в PSD, карта совета Европы в векторе и fla файл текущей флэшки.

13 лет назад
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$68
1 день
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