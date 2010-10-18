Немного модернизировать Flash анимацию (AS3)

$12
АнимацияЗавершен3 заявки233 просмотра
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Есть готовый скрипт с исходниками,

http://activeden.net/item/imageflow-2d-and-3d/82359

нужно модернизировать, а именно

- что бы кадры прокручивались, а не стояли на месте

- что бы кадры прокручивались циклично вечно (looping)

13 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
serega232
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично выполненная работа. В срок и видно что человек понимает в flash программировании.
Отличный заказчик! Понятно объяснил что нужно сделать и быстро оплатил. Сотрудничеством очень доволен!
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