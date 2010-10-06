Требуется анимировать логотип.

АнимацияЗакрыт9 заявок273 просмотра
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Добрый день, уважаемые веблансеры.

Требуется

1) анимировать логотип gem3000 точка com

2) сделать его больше по размеру

3) чуть чуть подправить флешку на внутренних страницах

13 лет назад
RusWEblancer
Никита 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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