Требуется анимировать логотип.

Здравствуйте. Необходимо создать реалистичный огонь во флэше. http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/15/21/76/400_F_15217663_Y3tzEBpZQX8Z2G9ioHhJ1hHGhQHA62gU.jpg Нужен такой огонь, только "живой". И пример огня здесь www.cinemaxx.ru (буква Х), только цвет огня нужен. Гореть должна цифра 12. НУЖНО ВСЕ ЭТО СРОЧНО!!! (бюджет ограничен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые веблансеры.
Требуется
1) анимировать логотип gem3000 точка com
2) сделать его больше по размеру
3) чуть чуть подправить флешку на внутренних страницах
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