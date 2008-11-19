Флеш-ролик

Необходимо сделать два векторных флеш-ролика, в качестве заставки для директории сайта

ролик будет скрашивать ожидание поссетителей пока скрипт переведет их на результаты гаданий.

определенного сценария нет. необходимо сделать ролик длиной в минуту, на тему гаданий: гадалка выливает кофе из чашки, звезды складываются в замысловатую фигуру, карты разлетаются по столу, или сказочный колдун "химичит... "

короче, на ваш вкус..

всего два ролика, тему обсудим позже