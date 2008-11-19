Флеш-ролик

Необходимо сделать анимированное интро. Красивое появление элементов, легкое движение. Две ссылки на внутренние страницы. Без предоплаты, нужно сделать в срок и качественно. Флешер нужен для долгосрочного сотрудничества. Если все пройдет удачно, то при появлении заказов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать два векторных флеш-ролика, в качестве заставки для директории сайта
ролик будет скрашивать ожидание поссетителей пока скрипт переведет их на результаты гаданий.
определенного сценария нет. необходимо сделать ролик длиной в минуту, на тему гаданий: гадалка выливает кофе из чашки, звезды складываются в замысловатую фигуру, карты разлетаются по столу, или сказочный колдун "химичит... "
короче, на ваш вкус..
всего два ролика, тему обсудим позже
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