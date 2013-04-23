Интерактивная карта поселка

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Необходимо разработать интерактивную карту коттеджного поселка.

примеры:

http://velich.ru/about/

http://lookon.ru/outcity/estate-tour/2095-Velicha-Virtualynyy_tur_leto/

http://www.greenfield-poselok.ru/genplan/

http://www.idyll.ru/

Также нужно реализовать переход из общего плана в режим панорамы по типу google street view

Из материалов имеются планы домов, план поселка, эскизы домов. Т.е. нужна отрсовка самого поселка на основе эскизов.

Возможно будут две панорамы - проектная,

и обновляемая панорама строительства, соответственно механизм обновления должен быть простым (допустим снимать с одних и тех же точек с одинаковым фокусным расстоянием и подкладывать фото)

В поселке 42 дома.

Предлагайте технологии реализации, желательно без флеша (HTML 5 например) но это не принципиально.

Жду цен, примеров работ и возможностей дальнейшей технической поддержки проекта.

Можете предложить несколько вариантов простой/сложный.

HTML
12 лет назад
storm_s
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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