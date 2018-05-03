Крутая анимация для ВК

Хотим запустить конкурс ВКонтакте. Конкурс будет рекламироваться в популярных группах и его увидит большое количество человек.

Запись будет состоять из короткого текста с условиями и анимационного баннера;

Необходимо сделать крутую анимацию для привлечения внимания, она должна зацепить зрителя, чтобы он сделал репост;

Креативная, яркая, вызывающая, привлекающая внимание, динамичная;

Минимум по весу для быстрой подгрузки;

Что разыгрываем:

Айфон Х (Делаем упор на главный приз)

10 счетов на 200$

5 счетов на 500$

3 счета на 1 000$

1 счет на 2 500$

Есть такая идея по тексту на анимации:

Хочешь меня? (Обыгрываем показ Айфон Х)

А нас? (Обыгрываем показ купюрами 10 000$)

Сделай репост до 20.05. и мы будем у тебя!

Можно по другому. Любая крутая идея приветствуется. Пишите как вы это видите, какие есть варианты. По цене договоримся;)