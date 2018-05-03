Крутая анимация для ВК

АнимацияЗакрыт9 заявок267 просмотров
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Хотим запустить конкурс ВКонтакте. Конкурс будет рекламироваться в популярных группах и его увидит большое количество человек. 

Запись будет состоять из короткого текста с условиями и анимационного баннера; 

Необходимо сделать крутую анимацию для привлечения внимания, она должна зацепить зрителя, чтобы он сделал репост; 

Креативная, яркая, вызывающая, привлекающая внимание, динамичная; 

Минимум по весу для быстрой подгрузки; 

Что разыгрываем: 

Айфон Х (Делаем упор на главный приз) 

10 счетов на 200$ 

5 счетов на 500$ 

3 счета на 1 000$ 

1 счет на 2 500$ 

Есть такая идея по тексту на анимации: 

Хочешь меня? (Обыгрываем показ Айфон Х) 

А нас? (Обыгрываем показ купюрами 10 000$) 

Сделай репост до 20.05. и мы будем у тебя! 

Можно по другому. Любая крутая идея приветствуется. Пишите как вы это видите, какие есть варианты. По цене договоримся;) 

6 лет назад
atlant20
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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