Рекламный ролик для ТВ.

Цель задания: создание рекламного ролика для транслирования на ТВ.

Хронометраж ролика: 10 сек.

Вид ролика: простой, без видеосъемки (с использованием готовых видеообзоров изделий), с озвучкой.

Цель рекламы: раскрутка сайта и бренда.

Сроки изготовления: максимум 2 недели.

Кого мы ищем? Мы хотим найти не просто хорошего специалиста по работе с видео и изображениями, а того, кто знает как создавать рекламу, как сделать ее запоминающейся и как с помощью рекламы продвинуть бренд.

Планируем, что заказы будут постоянными. Поэтому по результатам данного задания, будет выбран один исполнитель для дальнейшего сотрудничества. Выполнение каждого задания оплачивается.

Как мы видим конечный результат? Динамичный ролик, привлекающий внимание, с обязательными акцентами на название бренда и ориентиром на сайт. Для работы предоставляем свою музыку, логотипы, видеонарезки, изображения.

После согласования всех условий, мы предоставляем каждому исполнителю разные концепции, по одной из которых он будет работать, а также технические требования к ролику.

Пример концепции ролика:

· Стартовый кадр с анимацией логотипа.

· Обзор особенностей кухни «Тиффани»: ажурная фрезеровка, глиттерныйрисунок и кристаллы Swarovski®;

· Анимация логотипа или названия сайта.

· "Закажи на сайте со скидкой до 40%".

· Пэкшот – фирменный слоган «Красивая мебель для жизни» в фирменномисполнении, анимация логотипа, название сайта и номер телефона горячей лини (возможность размещения информации об адресах магазинов).