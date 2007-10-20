Мультфильм на флеше

Ищем флеш-аниматоров.

Содержание работы: анимация 1,5-минутного тизера мультфильма. Анимация планируется во флеше. Рисовать не требуется, только анимировать и красить.

Пожалуйста указывайте ваши портфолио, а также расценки за секунду анимации или за проект.

При прочих равных условиях, предпочтение будет отдано соискателям из Украины