Необходимо изготовить сообщение-пригласительное на день рождения. 

Хотим запустить конкурс ВКонтакте. Конкурс будет рекламироваться в популярных группах и его увидит большое количество человек. Запись будет состоять из короткого текста с условиями и анимационного баннера; Необходимо сделать крутую анимацию для привлечения внимания, она должна зацепить ...