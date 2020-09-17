Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик) по нашему сценарию. Порядка 100 часов видеороликов. Исполнителя прошу предоставить портфолио, выберу того у кого лучше портфолио и дешевле всего.
Несложная анимация
1. Несколько сцен в программе Adobe Animate (20.5). Все персонажи (3 шт.), локации и объекты уже нарисованы в иллюстраторе и разобраны по частям. По сути: персонаж снял шляпу, нагнулся и т.п.
2. Все сцены уже продуманы, и техзадание будет включать все необходимые для анимации детали и чёткое описание. То есть что-то изобретать и рисовать особо не придётся..
3. Результат нужен в формате fla (Full HD, 3 action script)для возможности доработки, если потребуется, и создания секвенции для последующего монтажа.
N.B. Важно: наличие карты СБ РФ ((
Выбранный исполнитель
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