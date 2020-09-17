Несложная анимация

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен8 заявок471 просмотр

1.  Несколько сцен в программе Adobe Animate (20.5). Все персонажи (3 шт.), локации и объекты уже нарисованы в иллюстраторе и разобраны по частям. По сути: персонаж снял шляпу, нагнулся и т.п.

2. Все сцены уже продуманы, и техзадание будет включать все необходимые для анимации детали и чёткое описание. То есть что-то изобретать и рисовать особо не придётся.. 

3. Результат нужен в формате fla (Full HD, 3 action script)для возможности доработки, если потребуется, и создания секвенции для последующего монтажа.

N.B. Важно: наличие карты СБ РФ ((

5 лет назад
baltart
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ulianochka
Ульяна 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Денис
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ulianochka
Ульяна 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Ян
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Александр
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик)

    Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик) по нашему сценарию. Порядка 100 часов видеороликов. Исполнителя прошу предоставить портфолио, выберу того у кого лучше портфолио и дешевле всего.

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание короткой анимации для логотипа

    Привет всем :-) Необходимосоздать коротенькую промо для логотипа - анимацию в таком стиле: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/logo.mp4 Мне нужна только анимация логотипа логотип уже готов в статичном виде - AI файл Жду ваших ...

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация загрузки сайта

    $45

    Необходимо сделать анимацию загрузки сайта, которая появляется при переходах между разделами Предмет - гиперкуб, пример  https://youtu.be/NcjvPLXYlV4 Необязательно делать его сплошным, можно просто грани Сайт в бело-красных тонах, лого красное

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация 15сек

    Создание анимированного ролика под аудио-трек. Оживление имеющегося персонажа (открывание рта, движение в танце) + плашка с текстом. Укажите свою цену, срок изготовления и примеры работ

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видеофон

    $30

    Обмен валют. На лед экран для обмен валют надо сделать видеофон

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация

    Нужно изготовить анимацию логотипа Лазурит, примерно так как в конце видео на ютуб,чтоб я накладывал эту анимацию на свои ролики.  https://youtu.be/60FUuWxHBRg

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад