Несложная анимация

1. Несколько сцен в программе Adobe Animate (20.5). Все персонажи (3 шт.), локации и объекты уже нарисованы в иллюстраторе и разобраны по частям. По сути: персонаж снял шляпу, нагнулся и т.п.

2. Все сцены уже продуманы, и техзадание будет включать все необходимые для анимации детали и чёткое описание. То есть что-то изобретать и рисовать особо не придётся..

3. Результат нужен в формате fla (Full HD, 3 action script)для возможности доработки, если потребуется, и создания секвенции для последующего монтажа.

N.B. Важно: наличие карты СБ РФ ((