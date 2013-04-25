Нужен Flash-баннер

Добрый день, коллеги.

Нужно сделать баннеры следующих размеров 210*300, 270*300. Позже возьмем еще пару ресайзов, поэтому было бы интересно, сколько будут стоить ресайзы. 24

ТЗ, информация по баннеру и т.д. указано в ТЗ.

Просьба в комментариях писать сроки, цену и примеры работ.