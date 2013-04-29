Требуется аниматор (Adobe After Effects)

Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу аниматорам (Adobe After Effects). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час (или расценки на анимации) по адресу: jobs2006 (at)bartsoft.com