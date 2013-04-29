Необходимо разработать интерактивную карту коттеджного поселка. примеры: http://velich.ru/about/ http://lookon.ru/outcity/estate-tour/2095-Velicha-Virtualynyy_tur_leto/ http://www.greenfield-poselok.ru/genplan/ http://www.idyll.ru/ Также нужно реализовать переход из общего плана в режим панорамы по типу google street view ...
Требуется аниматор (Adobe After Effects)
Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу аниматорам (Adobe After Effects). Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.
Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час (или расценки на анимации) по адресу: jobs2006 (at)bartsoft.com
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