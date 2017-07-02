Нужна анимация со звуком и логотипом к проморолику на 3-6 секунд

Добрый день, попытаюсь обьяснить что мне нужно. Есть картинахудожника в цифровом формате, её нужно анимировать. Анимированная картина будет выставлена на сайт (будет в шапке сайта), поэтому формат должен подходящий для этого. Незнаю как лучше сделать с ...