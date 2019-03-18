Добрый день!не знаю как точно объяснить заказ, вставила ссылку на страницу в Инстаграм,надеюсь откроется! Ролик состоит из того, сто показывает как ремонт меняет конкретную комнату!Выбранный объект стоит на месте,а вокруг него из-за ремонта все меняется и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
работа с After Effects CC 2017
- Похожие заказы
- Анимация16 заявокЗакрыт5 лет назад
не могу немного разобраться с программой .. установил плагин Motion Bro !Анимациянет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть статичный баннер для полиграфии, параллельно нужно запустить рекламу на мониторах, для этого нужно сделать из существующего изображения «видеоролики» длинной до 20 и до 30 сек.Анимация19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Мне нужен 2D-анимированный рекламный ролик, по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=TZ6TtuYkWjM (мне нравится как здесь “конструируируется” пляж, выскакивают пальмы, “накрывается" стол, выскакивают бокалы и т.п.) Начитку я предоставлю, веселенькую фоновую музыку подберите вы. Длительность - 45сек Примерный сценарий по начитке я ...Анимация21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Анимация - простая 2Д, 3д моделинг. Риг 2д,3д презенташки и инфовидео Если что я покажу расскажу что да как нужно делать. просто я уже не упеваю)Анимация18 заявокЗакрыт5 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=Vvy83CRNzx4. Тематика Автоподбор. Длительность до 1 минАнимация15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать анимацию эксплаинер для ролика кикстартера по сценарию. продолжительность анимации 30 -40 секунд.Анимация5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать по нашему сценарию не большой продающий рисованный видео-ролик , который будет стимулировать к покупке нашего товара. От исполнителя примеры выполненных работ, желание и возможность быстро приступить к исполнению. Длительность ролика 1-2 минуты. Жду ваших ...Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны 15-тисекундные динамические сторис как в примере цена 5-15 долларов за видео пример [url=https://drive.google.com/file/d/1MwdPEMFiIxCnxu2zSwZDzzJo13pc1-79/view]https://drive.google.com/file/d/1MwdPEMFiIxCnxu2zSwZDzzJo13pc1-79/view[/url]Анимация10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $53
Создать анимационный видеоролик в стиле flat (2D) анимации.Есть ТЗ, расскадровка, сценарий, все элементы отрисованы в Ai (Illustrator) - предоставляются ТЗ тут: https://yadi.sk/d/nIWn4npFjsewbw Референс: https://www.youtube.com/watch?v=GAgOjJoPpxI&feature=youtu.be Сдавать проект в After Effects (не позже версии СС 2018) Срок: 1 день. Обязательно предоставить 2-3 аналогичных ...Анимация5 заявокЗакрыт5 лет назад