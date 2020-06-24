Ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка178 просмотров

Здравствуйте! 

мне необходимо создать первый ролик для рекламы, тематика: сайт/база черного списка работников. 

например вижу так: человек идет здание с надписью Работа, заходит в HR отдел, показывает свое резюме, бла бла бла разговаривают, HR одобряет, жмут руки, далее он идет в отдел безопасности (Security), дает так же резюме, а человек в форме Службы безопасности заходит на сайт, вводит его данные, например Иванов Иван Иванович - а там выскакивает красный крестик типа недобросовестный работник. а затем большая печать типа [ОТКАЗАНО].

ну если у вас есть идеи - то дополните. и звуковое сопровождение с озвучкой тоже хотелось бы. Типа: Не рискуйте репутаций компании, не верьте на слово,  проверьте отзывы о работнике в черном списке сайта блаблабла.ком

5 лет назад
skydisk
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
7 отзывов
5 лет назад
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