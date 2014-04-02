Сделать splash-страницу на flash но макету

Есть шаблон на Flash - http://www.templatemonster.com/ru/demo/32206.html

Из него нужна только splash-стринца, остальной сайт будет делаться отдельно на html.

Задача - внести на главную 2 изменения:

1. прорисовать там вместо весов логотип компании с бликами. Логотип вышлю по запросу.

2. Добавить 2 кнопки справа и слева от надписи "Enter site".

3. Ну, конечно, весь текст сделать на русском.

Указывайте свою цену и возможные сроки.

UPD - задание немного упрстилось, нашёл этот шаблон на flash.