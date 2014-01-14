JS анимация

Горизонтальное движение элементов, ничего сложного. Нужно корректное отображение на мобильных устройставах и в современных браузерах. Работы на 2-3 часа.

Сайт на WP, скрипт анимации должен быть в отдельном прикрепляемом файле.

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