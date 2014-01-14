JS анимация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок229 просмотров

Горизонтальное движение элементов, ничего сложного. Нужно корректное отображение на мобильных устройставах и в современных браузерах. Работы на 2-3 часа.

Сайт на WP, скрипт анимации должен быть в отдельном прикрепляемом файле.

Оплата Яндекс.Деньги. 1500 рублей.

Предоплата только для профессиональных исполнителей с большим количеством отзывов.

JavaScriptWordPress
11 лет назад
vts
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Очень качественно, быстро написал нужный код. Работать с ним очень легко, один из немногих адекватных исполнителей в наше время. Не смотря на сложности с моей стороны, всегда вел себя предельно профессионально. Буду обращаться и впредь, очень рекомендую!
Хороший заказчик. Всем рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад