Есть 3 файла с готовыми кадрами предметов. Нужно их сшить для создания 3д вращения предмета. Формат flash, предоставить итог в исходнике fla и swf. Всего 3 объекта. ...
JS анимация
Горизонтальное движение элементов, ничего сложного. Нужно корректное отображение на мобильных устройставах и в современных браузерах. Работы на 2-3 часа.
Сайт на WP, скрипт анимации должен быть в отдельном прикрепляемом файле.
Оплата Яндекс.Деньги. 1500 рублей.
Предоплата только для профессиональных исполнителей с большим количеством отзывов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нанести: 1) текст (имеется написанный) 2) логотип (пока обсуждается) на готовую открытку (см.вложение) Просьба сразу указывать стоимость и сроки.Завершен11 лет назад
Нужен дизайн двух кухонных гарнитуров как на фото, только другая комплектация.Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Задание в приложении. Более подробно исполнителю От вас цена и сроки.Закрыт11 лет назад
Более подробно в приложении. От вас цена и сроки.Закрыт11 лет назад
Нужно вставить готовый флеш файл(открытку) в письмо, для отправки по эл. ПочтеЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать анимацию во флеше - летающие кубики, сами кубики я скину, нужно заставить их "летать". Стоимость и срок.Завершен11 лет назад
- $50
Имеется баннер (в приложенном файле logo-animatedbda83.gif ) Требуется отрисовать качественную анимацию по сценарию описанному ниже: 1.текст "golden-fishka": изредка по тексту пробегает лучик блеска - перелив (пример в приложенном баннере primer.gif) ...Завершен11 лет назад
Надо нарисовать анимированную шапку сайта. Цвета черные, красные (с вариациями). Тематика - Япония, манга, анимэ. Примеры работ и желаемую оплату просьба сразу указывать.Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать кнопку на Flash. Информация о кнопке: машина такси на которой мигает онлайн заказ, после клика она уезжает. Указывайте цену и сроки, оплата через Веб Мани!Закрыт11 лет назад