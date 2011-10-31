Исходник в psd, видео в avi Сценарий: 1. Красивый загрузчик (любой) 2. Слева направо светлый блик по контуру тарелка > тюнер > телевизор ...
Создание Flash шапки для сайта
Требуется сделать шапку на флеше по ТЗ.
Выбранный исполнитель
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