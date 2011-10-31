Создание Flash шапки для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки243 просмотра

Требуется сделать шапку на флеше по ТЗ.

14 лет назад
wiazo
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад
$250
3 дня
Все было сделано очень, быстро, профессионально, раньше времени! В общем рекомендую! доволен на все 100 !
Отличный заказчик! В отличии от других реально прислушивается к словам дизайнера. Сделали все очень оперативно.

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
14 лет назад

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