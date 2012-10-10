Нужен художник для создания набора графики для игры. 2D для мобильного. Концепт-арт уже создан, тематика околовоенная.
Создать 10 роликов
Необходимо создать 10 обучающих роликов по 3 минуты по готовым сценариям.
Тематика - медицинская "основы медицинских знаний"
Сложность невысокая: двигающиеся надписи, изображения плюс персонаж - лектор
который реализован в каждом ролики - рассказывает материал и показывает
картинки и текст. Без 3d.
мой аккаунт на фрилансе: https://www.free-lance.ru/users/Ruzon/
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