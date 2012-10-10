Создать 10 роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт18 заявок217 просмотров

Необходимо создать 10 обучающих роликов по 3 минуты по готовым сценариям.

Тематика - медицинская "основы медицинских знаний"

Сложность невысокая: двигающиеся надписи, изображения плюс персонаж - лектор

который реализован в каждом ролики - рассказывает материал и показывает

картинки и текст. Без 3d.

мой аккаунт на фрилансе: https://www.free-lance.ru/users/Ruzon/

13 лет назад
svetinter
Вячеслав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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