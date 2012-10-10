Создать 10 роликов

Здравствуйте фрилансеры! Мне нужен недорогой, но привлекательный анимированый баннер. Задача баннера привлечь посетителя сайта к предложению на баннере. ВНИМАНИЕ: мне нужен баннер, который будет состоять из красивых фотографий и появляющихся ...