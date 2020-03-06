Создать анимации фраз для переписок

Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы Название сайта www.getsale.net Ниже есть примерный текст, который должен быть использован в ролике - или голосом, или в виде текста в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель этого проекта - создать яркие, динамичные и веселые анимации, которые захочется отправлять вместо сообщений в переписках или в дополнение к ним. Каждая анимация - это иллюстрация одной из фраз, которые часто встречаются при общении в мессенджерах. На основе фотографии пользователя будет создаваться изображение его головы, которое сможет передавать различные эмоции. Эти головы будут крепиться к телам, движения которых помогают передать смысл фразы. Эти тела вам и предстоит нарисовать и анимировать.
Задача:
Нарисовать тело персонажа в стиле, аналогичном стилю в котором отрисовываются головы. Персонажа будет два - один мужского, другой женского пола. Образ персонажа в целом должен быть веселым, ярким, прикольным, симпатичным. Таким, чтобы его хотелось использовать.
Создать анимации с этими телами. Каждая анимация иллюстрирует одну фразу, которая часто встречается в переписке.
Список фраз
1. Hello
2. Bye
3. Thank You
4. Please
5. Super!
6. Love you
7. Wow!
8. No
9. Yes
10. LOL
11. ??? (Question)*
*В 11 пункте подразумевается любая ситуация, когда можно задать вопрос. Эта анимация заменяет вопросительный знак или идет в паре с вопросительным предложением.
Результат: 22 анимации тел без головы. 11 анимаций с женским телом и 11 с мужским. 11 анимаций соответсвуют 11 фразам из списка. Каждая фраза используется по одному разу.
Сейчас мы ищем нескольких фрилансеров для работы над этим проектом. В виде тестового задания вам нужно будет сделать одну из анимаций. В случае успешного прохождения тестового, оно оплачивается по той же цене, что и все остальные анимации в рамках проекта.
Если вас заинтересовала работа над этим проектом, пожалуйста, присылайте ваши релевантные работы и указывайте цену, которую вы бы хотели получать за одну анимацию.
С подробным ТЗ вы можете ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1-A6NYuzG8Eeu0v-b4hz8v8djvd4awh4jVqRdhrQLC-w/edit#bookmark=id.s3u2d9i2turc
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