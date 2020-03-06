Создать анимации фраз для переписок

АнимацияЗакрыт5 заявок294 просмотра
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Цель этого проекта - создать яркие, динамичные и веселые анимации, которые захочется отправлять вместо сообщений в переписках или в дополнение к ним. Каждая анимация - это иллюстрация одной из фраз, которые часто встречаются при общении в мессенджерах. На основе фотографии пользователя будет создаваться изображение его головы, которое сможет передавать различные эмоции. Эти головы будут крепиться к телам, движения которых помогают передать смысл фразы. Эти тела вам и предстоит нарисовать и анимировать.

Задача:

Нарисовать тело персонажа в стиле, аналогичном стилю в котором отрисовываются головы. Персонажа будет два - один мужского, другой женского пола. Образ персонажа в целом должен быть веселым, ярким, прикольным, симпатичным. Таким, чтобы его хотелось использовать.

Создать анимации с этими телами. Каждая анимация иллюстрирует одну фразу, которая часто встречается в переписке.

Список фраз

1. Hello

2. Bye

3. Thank You

4. Please

5. Super!

6. Love you

7. Wow!

8. No

9. Yes

10. LOL

11. ??? (Question)*

*В 11 пункте подразумевается любая ситуация, когда можно задать вопрос. Эта анимация заменяет вопросительный знак или идет в паре с вопросительным предложением.

Результат: 22 анимации тел без головы. 11 анимаций с женским телом и 11 с мужским. 11 анимаций соответсвуют 11 фразам из списка. Каждая фраза используется по одному разу.

Сейчас мы ищем нескольких фрилансеров для работы над этим проектом. В виде тестового задания вам нужно будет сделать одну из анимаций. В случае успешного прохождения тестового, оно оплачивается по той же цене, что и все остальные анимации в рамках проекта.

Если вас заинтересовала работа над этим проектом, пожалуйста, присылайте ваши релевантные работы и указывайте цену, которую вы бы хотели получать за одну анимацию.

С подробным ТЗ вы можете ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1-A6NYuzG8Eeu0v-b4hz8v8djvd4awh4jVqRdhrQLC-w/edit#bookmark=id.s3u2d9i2turc

4 года назад
kartar
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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