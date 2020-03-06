Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы Название сайта www.getsale.net Ниже есть примерный текст, который должен быть использован в ролике - или голосом, или в виде текста в ...
Заанимировать 10 минутный ролик с персонажами для головомок (цена по д
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть озвучка и сценарий к ~10 минутному ролику про "топ 5 загадок для самых креативных".
Нужно заанимировать персонажей (взять из интернета), таймеры на время раздумья, всё под ранее записанный голос.
Присылайте примеры работ, стоимость и сроки.
Примерно нужно как любом видео на ютубе про загадки/головоломки.
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