Заанимировать 10 минутный ролик с персонажами для головомок (цена по д

Здравствуйте! Есть озвучка и сценарий к ~10 минутному ролику про "топ 5 загадок для самых креативных".

Нужно заанимировать персонажей (взять из интернета), таймеры на время раздумья, всё под ранее записанный голос.

Присылайте примеры работ, стоимость и сроки.

Примерно нужно как любом видео на ютубе про загадки/головоломки.