Необходимо разработать разделы проектной (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87) и рабочей документации на мостовые переходы через реки для дорог 4 кат. при обустройстве нефтяных и газовых месторождений.
Эскиз здания
Необходимо добавить на здание элементы декора. (tiff рисунок вышлю после выбора исполнителя)
(две фигуры и 0,7 м и две ветки лозы 2 м)
В предложении указать срок, стоимость.
Выбранный исполнитель
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