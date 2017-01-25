Эскиз здания

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка178 просмотров

Необходимо добавить на здание элементы декора. (tiff рисунок вышлю после выбора исполнителя)

(две фигуры и 0,7 м и две ветки лозы 2 м)

В предложении указать срок, стоимость.

8 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$65
1 день
Работал с Тимуром неоднократно. Всегда на связи, качество работ на высоком уровне.
Благодарен Андрею за очередную нетривиальную задачу и минимум правок!

Заявки фрилансеров

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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