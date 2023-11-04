Проект купол сфера

Коттедж 2 этажный площадью 200-220кв м без учета гаража и беседки с панорамным остеклением фасада (второй свет.чтоб изнутри дома можно было просматривать весь участок из гостинной.чем больше остекления тем лучше и безрамочное).гараж на 2 места.вход ...
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требуется детальная разработка проекта стратодезического купол-сфера для глемпинга. Основа каркаса из дерева.
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