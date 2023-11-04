Проект купол сфера

Архитектура зданийОткрыт2 заявки18 просмотров
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требуется детальная разработка проекта стратодезического купол-сфера для глемпинга. Основа каркаса из дерева.

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Архитектура зданий