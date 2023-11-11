Проект коттеджа

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Барнхаус 5х7х6 2023 Pinsk
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Коттедж 2 этажный площадью 200-220кв м без учета гаража и беседки с панорамным остеклением фасада (второй свет.чтоб изнутри дома можно было просматривать весь участок из гостинной.чем больше остекления тем лучше и безрамочное).гараж на 2 места.вход в дом с улицы и с гаража.крыша двускатная с выносом примерно на 1м мягкой кровли.
1этаж: гостиная.кухня с выходом во двор на летнюю веранду через оконный стеклянный портал без рамок и порожков.Гардеробная.санузел котельная.постирочная (с открывающим окном выходящее на соседей).гостевая комната
2этаж: 2 свет.комната хозяев с гардеробной. Кабинет.санузел для всей семьи.и детская 1 на 3 девочек с общей гардеробной или 3 отдельные детские.окна все в пол.
Участок в ширину 30м
Фотографии примерного проекта прикреплю.
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