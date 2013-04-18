Нужно разработать архитектурное решение для строительства таунхауса. Стиль - в приложенном файле. Исполнитель должен уметь и дальше разрабатывать всю проектную документацию зданий. Технология строительства - SIP панели. Соответственно, нужен человек с опытом работы в данной ...
Проекты ОПС +СКС
Техническое задание - http://a1.1fbm.com/projects/arn108g/issues
Все образцы по проектам сданным мною есть
107 проект: Школьная слесарная мастерская + школьный сан узел ( отдельное крыло здания ) - 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн
112 проект: Склад + 3 гаражных бокса ( одно задние ) - 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн
113 проект: Диспнасер с операц. блоком (часть этажа ) 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн
Обязательные требования:
Уважаемые коллеги
Обязательные условия
1) ОПЛАТА после сдачи проекта и приемки его ЗАКАЗЧИКОМ
2) постоянная связь в течении для по skype
3) цена обсуждению не подлежит
4) Я посредник правда смотреть буду как ГИП – оплата после сдачи Заказчику
5) бригады проектировщиков не рассматриваются – с каждым соглашение индивидуальное
6) как обычно – хотелось бы сотрудничать долго и счастливо по реальным ценам
7) прочие обязательные условия http://5.1fbm.com/projects/arn108g и https://docs.google.com/a/1fbm.com/document/d/1QrdjZai3DBhsLrqeO9IqLqH_f6amgxYPCy4T7MGLurk/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Архитектура зданий7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется изготовить эскизный проект, рабочий проект, рабочую документацию и сделать смету для ижс. Размеры и наброски в отдельном файле. Вопросы и в скайп и на почту. От вас ...Архитектура зданий1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Описание проекта: Техническое задание - http://a1.1fbm.com/issues/5849 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть АР+КР+ГП = 20 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно __ листов в фА3 ( все решения ...Архитектура зданий1 заявкаЗакрыт12 лет назад
есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MBЗакрыт12 лет назад
- $250
Проект капитального ремонта школы в Челябинской обл в г. Катав-Ивановск Исходные данные как школа в городе Усть-Катав - состав исходных данных такой же http://a1.1fbm.com/issues/5802 ситуация такая же, Объем работ ...Закрыт12 лет назад
- $250
Все исходные данные находятся здесь - http://5.1fbm.com/issues/5828 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть АР+КР+ГП = 17 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно __ листов в фА3 ( все решения ...Закрыт12 лет назад
- $100
имеются ген план и другие документы площадки строительства необходимо выполнить 3d визуализацию чертежей площадки для последующей демонстрации потенциальным инвесторамЗакрыт12 лет назад
Необходимо перерисовать проекты домов и бань с сайта http://ekologiy-dom.ru/. Проекты взяты с других строительных сайтов, правообладатели ругаются ))), поэтому нужно внести изменения во внешний вид, переоформить их. Указывайте срок исполнения, стоимость ...Архитектура зданий14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется проектирование дома, (гостевой дом-баня) альбом КР. АР альбом есть. см. вложение. + в будущем КР основного дома 600-800 кв.м.Архитектура зданий5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разработать по готовой спецификации раздел вентиляция спецификация в файле с соответствующим наименованием подооснова для разработки в файле ОВ2 отчетность по выполнению каждый день Уважаемые коллеги ...Архитектура зданийнет заявокЗакрыт12 лет назад