Проекты ОПС +СКС

Техническое задание - http://a1.1fbm.com/projects/arn108g/issues

Все образцы по проектам сданным мною есть

107 проект: Школьная слесарная мастерская + школьный сан узел ( отдельное крыло здания ) - 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн

112 проект: Склад + 3 гаражных бокса ( одно задние ) - 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн

113 проект: Диспнасер с операц. блоком (часть этажа ) 250 м2 - 3 500 р Срок - 3/4дн

Обязательные требования:

Уважаемые коллеги

Обязательные условия

1) ОПЛАТА после сдачи проекта и приемки его ЗАКАЗЧИКОМ

2) постоянная связь в течении для по skype

3) цена обсуждению не подлежит

4) Я посредник правда смотреть буду как ГИП – оплата после сдачи Заказчику

5) бригады проектировщиков не рассматриваются – с каждым соглашение индивидуальное

6) как обычно – хотелось бы сотрудничать долго и счастливо по реальным ценам

7) прочие обязательные условия http://5.1fbm.com/projects/arn108g и https://docs.google.com/a/1fbm.com/document/d/1QrdjZai3DBhsLrqeO9IqLqH_f6amgxYPCy4T7MGLurk/edit