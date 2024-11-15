Необходимо провести обработку вокала для песни о матерях и сыновьях. Задача включает выбор главной дорожки, тюнинг для естественного звучания, создание даблов и добавление эффектов, таких как дилеи и октавы. В проекте предоставлены несколько дорожек и референсы для вдохновения.