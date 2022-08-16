Баннер для Авито

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка117 просмотров

Сделать баннер и несколько карточек в одной стилистике. В течение 1 недели, хотелось бы увидеть работу. 

3 года назад
guest_16605617146114
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Polina_Weblancer
Полина 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$3
7 дней
Заказывал у Полины баннер для объявления на Авито и редактирования текста. Результатом доволен. Исполнителя рекомендую.
Вадим, приятный человек, понятно объяснил, что ему нужно. Спасибо, за сотрудничесество!

Заявки фрилансеров

Polina_Weblancer
Полина 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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