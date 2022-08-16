Требуется изготовление баннера для размещения объявления на Авито. Включает редактирование фотографий и текста. Ожидается качественный дизайн, соответствующий требованиям платформы.
Баннер для Авито
Сделать баннер и несколько карточек в одной стилистике. В течение 1 недели, хотелось бы увидеть работу.
Выбранный исполнитель
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