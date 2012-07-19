Требуется нарисовать простой баннер без анимации, 517х150, gif, jpg
Баннер для сайта
Добрый день!
Требуется сделать баннер с изображением рисованного мотоцикла и текстом (быстрая доставка)
Для сайта http://ampaints.ru
Размещаться будет под текстом
Размер 468х60
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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