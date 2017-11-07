Баннер HTML5 + ресайз

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Закрыт2 заявки474 просмотра

Нужно сделать баннер для сайта auto.ru — особенность ТТ в том, что нельзя использовать canvas технологию.

Тех требования:

https://yandex.ru/adv/requirements/autoru

HTML
8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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